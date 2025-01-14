Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı iki ayrı devlet tahvili ihalesiyle toplamda 86 milyar 664,5 milyon lira borçlanma sağladı. Bu işlemler, kamu maliyesi için kritik bir adım olurken, tahvil ihalesiyle sağlanan borç, Türkiye'nin finansal piyasalarındaki önemli gelişmeleri gözler önüne serdi.

İlk ihalede TLREF’e endeksli devlet tahvili ihraç edildi

İlk ihalede, 4 yıl (1421 gün) vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF’e endeksli devlet tahvili ihraç edildi. Bu tahvilde faiz oranı yüzde 12,5 olarak belirlendi. İhaleye kamudan 3 milyar liralık teklif gelmişken, bunun tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 66 milyar 592,8 milyon liralık teklif alındı ve 35 milyar liralık satış yapıldı. İhaledeki nominal satış 16 milyar 874 milyon lira, net satış ise 17 milyar 661,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci ihalede sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edildi

Günün ikinci ihalesinde ise, 5 yıl (1701 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edildi. Bu ihalede, basit faiz oranı yüzde 30,15, bileşik faiz ise yüzde 32,42 olarak belirlendi. Nominal satış 17 milyar 402 milyon lira, net satış ise 19 milyar 3,2 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 3 milyar liralık teklif de bu ihalede tamamıyla karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 18 milyar 467 milyon liralık teklif alındı ve 9 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Toplam borçlanma 86,7 milyar lira oldu

Her iki ihale ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplamda 86 milyar 664,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirmiş oldu.