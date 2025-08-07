Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt, annesi Jane Pitt’in kaybıyla sarsıldı. 84 yaşında hayata veda eden Jane Pitt’in ölüm haberini ABD merkezli medya kuruluşu TMZ duyurdu. Aileye yakın kaynaklar, acı kaybı doğrularken Pitt cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Rehberlikten Sanata Uzanan İlham Veren Bir Yaşam

Missouri eyaletindeki Springfield kentinde uzun yıllar rehber öğretmen olarak görev yapan Jane Pitt, eğitime ve topluma katkılarıyla tanınıyordu. Emekliliğinin ardından resim, müzik ve dansla iç içe bir yaşam süren Pitt, çevresinde sanatçı ruhuyla biliniyordu. Eşi William Pitt ile birlikte üç çocuk yetiştiren Jane Pitt, oğulları Brad ve Doug ile kızı Julie’ye ilham dolu bir hayat miras bıraktı.

Torunundan Duygusal Veda: “O, Sevginin En Saf Haliydi”

Doug Pitt’in kızı Sydney Pitt, büyükannesine sosyal medya üzerinden duygusal bir mesajla veda etti. “Tatlı büyükannem… Seni kaybetmeye hazır değildik. Ama artık özgürce dans edip şarkı söyleyebileceğini bilmek, içimi bir nebze olsun rahatlatıyor,” diyen Sydney, paylaşımında şunları da söyledi: “O, yargılamadan seven, herkesin kalbine dokunan nadir bir insandı. O, sevginin en saf haliydi.”

Jane Pitt, yalnızca ailesinin değil, toplumun da gönlünde taht kurmuştu. 2009 yılında Pitt ailesi, Springfield’daki Mercy Hastanesi bünyesinde “Jane Pitt Pediatrik Kanser Merkezi”nin kurulmasına öncülük etti. 1 milyon dolarlık bağışla temelleri atılan merkez, çocuk onkolojisi alanında önemli bir hizmet noktası haline geldi.

Brad Pitt’in hayatındaki en önemli figürlerden biri olan annesi Jane Pitt, ardında sevgi, sanat ve iyilikle örülü bir hayat bırakarak sevenlerine veda etti.