Avrupa Ligi’nde heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Braga ile Lazio, 30 Ocak 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin detayları ve takımların son durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Braga’nın Avrupa Ligi performansı

Braga, Avrupa Ligi’nde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 7 puanla 27. sırada yer alan Portekiz ekibi, taraftarı önünde 3 puan kazanarak sıralamada yükselmeyi hedefliyor.

Lazio’nun Avrupa Ligi performansı

Lazio, Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 19 puanla liderlik koltuğunda oturan İtalyan ekibi, deplasmanda kazanarak avantajını sürdürmek istiyor.

Braga - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 30 Ocak 2025 Perşembe

Saat: 23.00

Kanal: Tabii Spor 6

Stadyum: Estadio Municipal de Braga

Hakem: J. Brooks

Yan Hakemler: S. Bennett, D. Robathan