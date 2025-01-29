Ünlü şarkıcı Selcan Asyalı, geçtiğimiz yıllarda yakalandığı meme kanseri ile mücadelesinde önemli bir aşamaya geldiğini duyurdu. Aylardır süren kemoterapi tedavisinin sonuna yaklaştığını belirten sanatçı, paylaştığı yeni videosuyla hayranlarını sevindirdi.

"Bugün önemli bir gün!"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Bugün bizim için önemli bir gün" diyen Asyalı, şu ifadeleri kullandı: "Bana şans dileyin, yakında tekrardan aranıza döneceğim."Bu sözleriyle hayata olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kemoterapi sürecinin büyük bir kısmını tamamladığını belirten Selcan Asyalı, “Son iki kemo ilacım kaldı” diyerek sağlık durumuyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Bu iki yılda büyük bir savaş verdim, hem sağlık hem de hayat açısından... Yorulduğumda mesajlarınız bana güç verdi. Çok şey öğrendim, hayatımdaki gerçek dostları ve içi boş insanları ayırt ettim. Selcan’ın ikinci ve yeni sürümü yolda!"

Hastalığını ilk kez 2 yıl önce açıklamıştı

40 yaşındaki Selcan Asyalı, yaklaşık iki yıl önce meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. İlk kemoterapi sürecinde yaşadığı zorlukları paylaşan sanatçı, "Ödem hala fazla, baş dönmesi biraz azaldı ama yan etkiler devam ediyor. Ancak bu süreçte çok sevildiğimi anladım, herkese minnettarım" diyerek duygularını dile getirmişti.