UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşaması, kıtanın en iyi takımlarının mücadelesine sahne olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Braga ile Maccabi Tel-Aviv, 26 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maç, Portekiz'in Braga kentindeki Estadio Municipal de Braga stadyumunda oynanacak.

Maç bilgileri

Tarih: 26 Eylül 2024

Saat: 22.00 (TSİ)

Stadyum: Estadio Municipal de Braga

Hakem: Matej Jug

Yayın: Tabii Spor 4

Braga’nın durumu

Braga, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Portekiz ekiplerinden biri olarak, güçlü bir performans sergilemek istiyor. Takım, geçtiğimiz sezonki tecrübelerini bu yıl daha da ileri taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Maç, Braga'nın kendi sahasında oynayacak olması sebebiyle, taraftarlarının desteğini arkasına alacak.

Maccabi Tel-Aviv’in hedefleri

İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ise Avrupa'da iz bırakma hedefinde. Takım, Braga karşısında alacağı galibiyetle gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Takımın teknik direktörü, bu kritik maça yönelik stratejisini oluşturmuş durumda ve oyuncuların motivasyonu yüksek.

Bu önemli mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için Tabii Spor 4 ekranları açık olacak. Maç öncesi yorumlar, analizler ve detaylar, kanalın yayın akışında yer alacak. Taraftarlar, bu eşleşmeyi kaçırmamak için saat 22.00'de ekran başında olmayı unutmamalı.