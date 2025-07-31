Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Brahim Diaz’ın durumu netlik kazandı. İspanyol basını, Faslı futbolcunun geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Diaz, Real Madrid'de kalmak istiyor

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS’ta yer alan habere göre, Brahim Diaz’ın Real Madrid’den ayrılma gibi bir planı bulunmuyor. 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun, kariyerini Madrid ekibinde sürdürmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin oyuncuyla ilgilendiği yönündeki haberler kısa sürede gündeme taşınırken, Diaz’ın Türkiye’ye gitmeye sıcak bakmadığı aktarıldı. Oyuncunun kulüp değiştirme gibi bir niyetinin olmadığı belirtildi.

Menajeri, sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyor

Haberde ayrıca, Brahim Diaz’ın menajerinin Real Madrid yönetimiyle sözleşme yenileme konusunda temaslarda bulunduğu bilgisi yer aldı. 2027 yılına kadar Real Madrid’le kontratı bulunan Faslı futbolcunun, kulüpte uzun vadeli planlamalar içinde yer almak istediği kaydedildi.

Piyasa değeri dikkat çekiyor

Transfermarkt verilerine göre, 25 yaşındaki Brahim Diaz’ın güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu rakam, oyuncunun transferinin hem sportif hem de finansal olarak kolay olmayacağını ortaya koyuyor.

Fenerbahçe, transferde alternatif arayışına girebilir

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertli yönetimin farklı alternatifler üzerine yoğunlaşması bekleniyor. Kulübün yaz transfer döneminde birçok farklı pozisyon için görüşmeler yürüttüğü biliniyor.