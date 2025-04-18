Braunschweig ile Kaiserslautern, 19 Nisan 2025'te Almanya Bundesliga 2 maçında karşılaşacak. Maç 14:00'te başlayacak, Bein Sports 3, Tuttur TV ve Tivibu Spor 3'te yayınlanacak.
Braunschweig Kaiserslautern Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Almanya Bundesliga 2'de heyecan devam ediyor. Braunschweig ile Kaiserslautern, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor.
Braunschweig-Kaiserslautern mücadelesi saat 14:00'te başlayacak. Maç, Bein Sports 3, Tuttur TV ve Tivibu Spor 3 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Braunschweig-Kaiserslautern maçı yayın bilgileri
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Bein Sports 3:
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Digiturk 79. kanal
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Kablo TV 234. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınlanacak.
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Tuttur TV:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
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Tivibu Spor 3:
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Tivibu 80. kanal üzerinden yayın yapılacak.
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Braunschweig-Kaiserslautern maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 14:00
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Stadyum: Eintracht Stadyumu (Braunschweig)
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Yayın: Bein Sports 3, Tuttur TV, Tivibu Spor 3 (şifreli)