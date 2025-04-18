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Monza vs Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Monza vs Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Braunschweig-Kaiserslautern mücadelesi saat 14:00'te başlayacak. Maç, Bein Sports 3, Tuttur TV ve Tivibu Spor 3 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya Bundesliga 2'de heyecan devam ediyor. Braunschweig ile Kaiserslautern, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor.

Braunschweig ile Kaiserslautern, 19 Nisan 2025'te Almanya Bundesliga 2 maçında karşılaşacak. Maç 14:00'te başlayacak, Bein Sports 3, Tuttur TV ve Tivibu Spor 3'te yayınlanacak.

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