ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde bulunan Breaking Bad dizisinin efsanevi evi, 4 milyon dolarlık fiyatla satışa sunuldu. Walter White'ın ailesiyle birlikte yaşadığı bu ev, diziye olan ilgiyle birlikte uluslararası bir simge haline geldi. Yıllar içinde dizinin hayranları için bir hacca dönüşen bu ev, şimdi ise yeni sahiplerini bekliyor.

Evin sahipleri: "Satış zamanı geldi"

Dizinin yarattığı küresel ünden gurur duyan ev sahipleri, "Ancak artık satışa çıkarma zamanı geldi" diyerek mülklerini satışa sunduklarını açıkladılar. Evin tarihi, 1970’li yıllara kadar uzanıyor ve klasik Amerikan banliyö yapısını yansıtıyor.