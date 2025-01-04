Arabesk müziğin duayen ismi Ferdi Tayfur, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreniyle sonsuzluğa uğurlandı. Bugün saat 12:00’de düzenlenen törende, Tayfur’un naaşı salona getirildi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle tören başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve diğer sanat camiasının önemli isimlerinin katıldığı törende, Ferdi Tayfur'un şarkıları da çalındı ve salonda duygusal anlar yaşandı.

İmamın duygusal konuşması salonda hüzünlü anlar yarattı

Törende konuşma yapan imam, Ferdi Tayfur’un en bilinen şarkılarından "Senden bir hatıra bana bu şarkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter" sözlerine atıfta bulunarak yaptığı konuşmayla herkesi derinden etkiledi. İmam, "Onu yaşatmayı asla bırakmayacağız. Bakınız, 'Seni yaşatacak neler var neler' derken, aslında onun sesini, onun hatıralarını hatırlayacağız" diyerek Tayfur’un ölümsüzlüğüne vurgu yaptı.

"Ölümsüzlük nasıl tadılırmış, Ferdi baba karşımızda"

Konuşmasında, "Ne güzelmiş ki şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak" diyerek Tayfur'un müziğinin ve hatıralarının herkeste bıraktığı izleri dile getiren imam, "Allah-ü Teala bizlere de böyle güzel hatıralar, böyle güzel anılar bırakmayı nasip etsin" diyerek sözlerini sonlandırdı. İmamın bu sözleri, katılımcılarda derin bir duygu birikimine yol açtı ve salonda gözyaşları hakim oldu.