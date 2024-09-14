Brent petrol, ABD ve Çin'den gelen ekonomik verilerle birlikte talepteki zayıflamanın işaretleri üzerine 68,51 dolara kadar gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesini gördü. Salı günü Brent petrol yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 69,52 dolara kadar düştü. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, piyasalarda risk algısını yükseltti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,2’ye yükselmesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Çin’de ise ithalat rakamlarının öngörülenin altında gelmesi, küresel durgunluk endişelerini artırdı.

Fiyatlar toparlanamıyor

Bu gelişmeler doğrultusunda Brent petrolün varil fiyatı, Aralık 2021'den bu yana ilk kez 70 doların altına indi. Fiyatlar, bir süredir 75 doların altında seyretmeye devam ederken, dün 72,8 dolara kadar yükselmesine rağmen haftayı 71,71 dolardan kapattı.

Uzmanlar, zayıf makroekonomik verilerin talepte düşüşe işaret etmesi ve Orta Doğu'da ateşkes çabalarının etkisiyle fiyatların 80 doların altında seyretmeye devam edeceğini öngörüyor.

OPEC'in sınırlı etkisi

Bağımsız petrol analisti Gaurav Sharma, arz fazlasının ve küresel talepteki azalışın fiyatları daha da aşağı çekebileceğini belirtti. OPEC’in bu düşüşe karşı yapabileceklerinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Sharma, fiyatların toparlanmadan önce bir süre daha düşebileceğini ifade etti.

ABD ve Çin'in etkisi büyük

Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, ABD ekonomisinin son verilerle daha kötü bir duruma işaret ettiğini söyledi. Rizvi, ABD'deki imalat sektöründeki sürekli daralma ve Çin'in petrol talebindeki yavaşlamanın fiyatların düşmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. OPEC+’ın bu durum üzerine ekim ayındaki üretim artışı planlarını ertelediği öğrenildi.