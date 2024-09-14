Adana'da dolmuş şoförleri arasında yaşanan kavga, kanlı bitti. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kavga, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi.

Tartışma pompalı tüfekle sonuçlandı

Olay, dolmuş şoförleri Selçuk K. ve Onur Nn arasında mezarlığa ücretsiz sefer sırası yüzünden çıkan tartışmayla başladı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında, Selçuk K.'in ağabeyi Hakan K., durakta bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Bu sırada şoför Metin Zorluer vurularak hayatını kaybetti, Emre S., Volkan V. ve Fethi S. isimli şoförler ise yaralandı.

Polis ekipleri harekete geçti

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin Zorluer'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı üç kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Hakan K. ve kardeşleri Cüneyt ile Selçuk K. polis tarafından gözaltına alındı.