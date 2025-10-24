ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşında geri adım atmayan Rusya’ya ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yeni yaptırımlar açıkladı.

Rusya’nın en büyük iki enerji devi Rosneft ve Lukoil, iştirakleriyle birlikte ABD’nin yaptırım listesine alındı.

Trump’ın kararı, küresel piyasalarda arz endişesini tetikleyerek petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı.

Brent petrol 65 doların üzerine çıktı

Yaptırım kararı sonrası Brent petrol fiyatları yüzde 5 oranında yükseldi.

24 Ekim 2025 itibarıyla Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,71 dolardan işlem görüyor.

Türkiye’de pompaya zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam yolda.

Önceki gün indirime gidilen motorin fiyatları, bu gece yarısından itibaren yeniden artacak.

24 Ekim 2025 tarihli akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin Fiyatları

İstanbul (Avrupa): 52,16 TL

İstanbul (Anadolu): 51,99 TL

Ankara: 53,04 TL

İzmir: 53,34 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul (Avrupa): 52,28 TL

İstanbul (Anadolu): 52,15 TL

Ankara: 53,31 TL

İzmir: 53,61 TL

LPG Fiyatları

İstanbul (Avrupa): 28,23 TL

İstanbul (Anadolu): 27,24 TL

Ankara: 28,14 TL

İzmir: 27,93 TL

Uzmanlar ne diyor?

Enerji piyasası uzmanları, yaptırım kararlarının küresel arzı daraltabileceğini ve bu etkinin önümüzdeki haftalarda pompaya yansımaya devam edeceğini belirtiyor.

Yükselişin sürmesi halinde hem benzin hem motorin fiyatlarında yeni zam dalgalarının gündeme gelmesi bekleniyor.