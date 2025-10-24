Gazeteci Rüştü Bozkurt ve Şeref Oğuz'un moderasyonuyla gerçekleştirilen çalıştayda, sektör temsilcileri durum değerlendirmesini yaparken, geleceklerini konuştular. Her alana hakim olan dijitalleşmenin sektörlerinde de rekabetçi olmaları için zorunluluk olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, gelecekte yer alabilmek ve sürdürülebilirlik için dönüşümün zorunluluk olduğuna işaret ettiler.

Çalıştaya Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Kızılgüneşler, İZTO Meclis Başkan Vekili Mehmet Tahir Özdemir, EBSO Meclis Başkan Vekili Işın Yılmaz EGSD Başkanı Yasin Akçakaya ile birlikte sektör temsilcileri, akademisyenler ve EGSD üyeleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, Türkiye ihracatında önemli bir role sahip olan hazır giyim ve tekstil sektörünün, emek yoğun ve istihdamda önemli güce sahip olduğunu vurgulayarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi. 2024 yılı ve özellikle bu yılın başından bugüne kadar yaşanan olumsuz gelişmelere dikkat çeken Akçakaya, finansman desteği ihtiyacının en acil çözülmesi gereken başlık olduğunu dile getirdi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise "36 dernek ve 12 bin 500 üye sanayiciyle üst kuruluş olarak sektörün içerisinde bulunduğu durumdan çıkması için yol bulmalıyız dedik. Bu çalıştay serisiyle beş büyük şehir ve alt sektörlerle beraber 20 civarında çalıştay serisi oluşturup sonunda ise gerçekleştireceğimiz zirve ile gündemi noktalamak istiyoruz. Türkiye'de ilk defa bir sektör böyle bir çalıştay serisini oluşturdu. Bu sektör, bu coğrafyada yeşermeye devam edecek" dedi.

Öztürk, İlki Denizli'den başlayan, İzmir'den devam ettiğimiz çalıştayın üçüncüsünü Gaziantep, dördüncüsünü Malatya ve beşincisini Diyarbakır'da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilir ham maddeler, enerji verimliliği gibi başlıkların artık yalnızca gündem maddesi değil, rekabet kriteri haline geldiğini belirterek, "Tam da bu noktada Türkiye’nin ve İzmir’in tekstilde sahip olduğu stratejik konum yeniden değer kazanıyor. Ancak bu avantajı korumak, eski başarı hikâyeleriyle değil, yeni bir yol haritasıyla mümkün. Yeni stratejik yol haritasının dört başlığı bulunuyor. Birincisi, üretimden markaya, tasarım ekonomisine geçiş. Tasarım, marka, koleksiyon yönetimi yatırımları uzun vadeli var oluşun garantisidir. İkincisi, sürdürülebilirlik, yeşil mutabakata uyum. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi artık bir gelecek projesi değil, yarının ticaret vizesidir. Üçüncüsü dijitalleşme ve yapay zekâ. Daha hızlı, daha doğru ve daha verimli olmak artık bir tercih değil hayatta kalma gereği. Dördüncü olarak, akademi–sektör–kamu işbirliği. Bu üç yapı ayrı kulvarlarda değil, ortak vizyonla çalışmak zorunda" ifadelerini kullandı. İzmir'in bir model şehir olduğunu söyleyen Eskinazi, "İzmir'i yalnızca üretim merkezi değil, akıllı tekstil ve moda tasarımı üssü haline getirmek elimizde" dedi

2022 yılında 21 milyar dolarlık ihracatla zirve yapan sektörün 2 buçuk yıldır tepetaklak geldiğini dile getiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ise "ihracattaki ciddi düşüş, küresel talebin daralması, artan maliyetler finansal zorluklar gibi konulardan kaynaklandı. Türk sanayisi her ortama ayak uyduran esnek ve dinamik bir yapıya sahip. Daha önce bu sayede çok kriz atlattık, ama bu biraz uzun sürüyor. Krizleri fırsata çevireceğimize inanıyorum. Sorunlara teslim olmadan, geleceğe yönelik yol haritası oluşturmak gerekiyor. Sürdürülebilirlik, yapay zeka rekabette güçlü olmak için öne çıkıyor. Dijitalleşmek, gücümüzü korumanın anahtarı olacak" diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de, 2000 yılından bu yana 25 yılda yaklaşık yüzde 88 dolar da enflasyon artışı olduğuna dikkat çekerek, “2000'de 10 dolara Amerikada satılan ürün halen 10 dolara satılıyor.Bu odaklanılması gereken nokta. Biz 25 yıldır ürünlerin fiyatını artıramıyoruz. Dünya üzerinde yıllardır fiyatı artmayan çok az ürün vardır" dedi.

Dünyanın bir giyim çöp yığını haline geldiğini söyleyen Kızılgüneşler, "Bunun bertaraf edilmesi bile çevre katliamı. Ürün fiyatları aynı kaldıysa zaten arz çok fazla. Burada büyük bir hata, gaflet var. Dünya bu çöp yığını bertaraf etmek için de bir bu kadar daha para harcayacak" diyerek geri dönüşümün önemine değindi.Konfeksiyon sektöründe Türkiye'nin en büyük rakibi olan Çin'i artık yakalamanın imkansız olduğunu dile getiren Kızılgüneşler, "Oradaki otomasyon, inovasyon, Ar-Ge bizim fersah fersah ötemizde" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan ve iki oturum şeklinde organize edilen çalıştay kapsamında sektör temsilcileri önce sorunların başlıklarını belirlediler. İkinci bölümde ise bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştılar. Çözüm önerilerinde öne çıkan başlıklar, ihracat desteğinin yüzde 3'ten yüzde 10 - yüzde 15'e çıkarılması ve ara işgücü sorununu çözmek için eğitim seferberliği oldu. Ayrıca sektör paydaşları, Ar-Ge projelerinin çıktılarının uygulanabilir olması gerektiğine dikkat çekerken istihdam ve finansman desteği gerekliliğini de yinelediler.

Çalıştaydan sonra düzenlenen panelin moderasyonunu Şeref Oğuz yaparken, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Kızılgüneşler, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise konuşmacı olarak katıldı. Panelde çalıştaydan çıkan sonuç ve başlıkları tartışıldı.