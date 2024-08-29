Uluslararası petrol piyasalarında son dönemde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı, 08:00 itibarıyla 77,69 dolara ulaştı. Bu artışın arkasında ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyali ve Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar gibi faktörler bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki güncel durum

Dün 79,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,58 dolar seviyesinde tamamladı. Bu sabah saat 10:16 itibarıyla fiyat, kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 77,69 dolara çıktı. Aynı zamanda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,58 dolardan işlem görüyor.

Fiyat artışını etkileyen faktörler

1. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyali: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Para piyasalarında, yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indiriminin kesinleşeceğine dair beklentiler var. Faiz indirimi, ekonomik hareketliliği ve dolayısıyla petrol talebini artırması bekleniyor.

2. Orta Doğu'daki çatışmalar: Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, petrol piyasalarında endişe yaratıyor. Bu çatışmaların geniş alana yayılma ihtimali, petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olabiliyor.

3. Artan petrol talebi ve düşen stoklar: ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'deki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 800 bin varil azalarak 425 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi. Benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 218 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti. Stokların azalması, talebin arttığını gösteriyor ve fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine odaklanıyor. Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor. Teknik olarak Brent petrolde 78,63 ile 80,58 dolar aralığının direnç, 76,68 ile 74,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.