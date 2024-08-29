İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Kestelli, Türk milletinin kayıtsız şartsız bağımsızlık ve egemenliğini ilan ettiği bu tarihi günün, Türkiye'nin özgür, laik ve demokratik geleceğinin temel taşı olduğunu vurguladı.

Birlik ve dayanışmanın önemine vurgu

Kestelli, 30 Ağustos'un, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun adeta bir simgesi olduğunu belirtti. Bu zaferin, tarihe altın harflerle yazıldığını ve milletin karşılaştığı tüm engelleri nasıl azimle aştığını bir kez daha hatırlattığını söyledi. "Her koşulda başarabileceğimize olan inancımızı artırıyor," dedi.

Tarihten ilhamla geleceğe

Kestelli, bugün de geleceğimizi daha parlak bir şekilde inşa etmenin, şanlı tarihimizden ilham alarak, aynı inanç ve kararlılıkla mümkün olduğunu ifade etti. "Bu yolda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri her zaman önümüzü aydınlatacak ve bize güç verecektir," diye ekledi.