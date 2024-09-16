Brent petrolün varil fiyatı, küresel talebin yavaşlayacağına dair endişelere rağmen Fed’in faiz indirimi beklentileriyle hafif yükselişe geçti. ABD dolarının değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının artmasına katkı sağladı. Ancak Çin’deki ekonomik durgunluk ve zayıf talep, fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Teknik analizlerde, Brent petrol için 72,10-72,65 dolar aralığının direnç, 71-71,55 dolar aralığının ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği öngörülüyor.

Brent petrol fiyatları küresel piyasalarda yükselişte

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 71,86 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 73,24 dolara kadar yükselen fiyatlar, gün sonunda 71,61 dolara geriledi. Bugün ise yüzde 0,35'lik bir artışla yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrol ise 68,04 dolardan alıcı buluyor.

Fed’in faiz indirimi beklentisi fiyatları destekliyor

Küresel petrol talebinin yavaşlayacağına yönelik endişeler sürerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine dair beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığındaki faiz oranını 18 Eylül'deki toplantısında düşürmeye başlayacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak, indirimin büyüklüğü konusunda belirsizlikler var. Eski Fed Üyesi William Dudley’nin 50 baz puanlık indirim öngörüsü, piyasadaki beklentileri güçlendirdi.

Fed toplantısının sonucu ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması, küresel piyasaların yönünü belirlemekte kilit rol oynayacak. Özellikle ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı, petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunuyor. ABD dolar endeksi yüzde 0,27 düşüşle 100,520 seviyesine gerileyerek, petrolü diğer para birimlerine göre daha cazip hale getiriyor.

Çin’deki ekonomik yavaşlama endişe yaratıyor

Diğer yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik yavaşlama belirtileri petrol talebini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Sanayi üretimi ağustosta yıllık yüzde 4,5 oranında artmasına rağmen, beklentilerin altında kaldı. Çin'deki işsizlik oranı ve konut fiyatlarındaki düşüş de ekonomik durgunluğun sürdüğüne işaret ediyor. ABD'nin Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma planı ise iki ülke arasındaki ticari gerilimi artırarak küresel ekonomik belirsizliklere katkıda bulunuyor.

Brent petrol için kritik seviyeler

Analistlere göre, Brent petrol için 72,10 ile 72,65 dolar aralığı direnç seviyeleri olarak izlenirken, 71 ile 71,55 dolar aralığı destek bölgeleri olarak takip ediliyor.