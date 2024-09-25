Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 74,24 dolardan işlem görüyor. Dünkü yükselişe rağmen, Çin'deki ekonomik teşviklerin yetersiz kalacağı endişesi ve kar alımları, fiyatların düşmesine yol açtı. Küresel enerji piyasalarında belirsizlik devam ederken, Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili de 71,23 dolar seviyesine indi.

Çin'in ekonomik teşvikleri yeterli olmadı

Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı yeni tedbirler, petrol fiyatlarında olumlu bir etki yaratmadı. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'deki ekonomik teşviklerin yetersiz kalacağına dair endişeler, piyasalarda belirsizliği artırıyor. Analistler, Çin'in attığı adımların büyüme hedeflerine ulaşmada ne kadar başarılı olacağını sorgularken, daha somut mali politikaların gerekliliği vurgulanıyor. Çin'deki bu zayıf talep, küresel petrol talebini de olumsuz etkileyerek fiyatların aşağı yönlü seyretmesine neden oluyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve kar alımları

Son dönemde Orta Doğu'da artan çatışmalar, petrol fiyatlarını yükseltmişti. Ancak yüksek fiyatlardan yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları, kar alımları yaparak fiyatlarda kısmi bir gerilemeye neden oldu. Bu durum, Brent petrol fiyatlarının 74,24 dolara kadar düşmesine zemin hazırladı. Öte yandan, ABD'deki ham petrol stoklarının beklenenden fazla azalması fiyatlardaki düşüşü sınırlandırdı.

ABD'deki stok verileri etkili oluyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4 milyon 339 bin varil azaldı. Bu, piyasa beklentisinin oldukça üzerindeydi ve ülkede petrol talebinin arttığına dair bir işaret olarak değerlendirildi. Enerji piyasası, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin gün içinde açıklayacağı resmi stok verilerini yakından takip ediyor. Bu verilerin, petrol fiyatları üzerindeki etkisi de merakla bekleniyor.

Teknik görünüm: Brent petrol fiyatlarında destek ve direnç seviyeleri

Brent petrolde teknik analizlere göre, 75,29 ile 76,12 dolar aralığı direnç bölgesi olarak izlenirken, 73,45 ile 72,44 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu aralıklar içinde nasıl hareket edeceği, hem ekonomik veriler hem de jeopolitik gelişmeler ışığında şekillenecek.