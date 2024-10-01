Brent petrol fiyatları, dün yaşanan yükselişin ardından yeni günde de artış eğilimini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve Orta Doğu'daki çatışmaların arzda kesintilere yol açacağı endişeleri, petrol fiyatlarının hareketliliğini artırdı. Küresel piyasalarda petrol arzı üzerindeki bu riskler, enerji piyasalarını yakından takip eden yatırımcıların dikkatini çekiyor.

ABD Merkez Bankası açıklamaları ve petrol fiyatlarına etkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin yıllık toplantısında yaptığı açıklamalarla piyasalara önemli sinyaller verdi. Powell, ABD ekonomisinin genel olarak güçlü bir performans sergilediğini ve bu durumu sürdürebilmek için Fed’in faiz indirim araçlarını kullanmaya devam edebileceğini belirtti.

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güçleniyor. Kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirimin gerçekleşebileceği öngörülüyor. Faiz indirimi beklentisi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarken, bu durum petrol talebini artırıyor. Dolardaki zayıflama, genellikle dolar cinsinden fiyatlanan petrolün daha cazip hale gelmesine neden olarak fiyatları yukarı çekiyor.

Orta Doğu’daki gerginlik ve küresel petrol arzı endişeleri

Petrol fiyatlarındaki yükselişin bir diğer önemli faktörü ise Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerginlikler. Özellikle İsrail ve Suriye arasındaki çatışmaların yoğunlaşması, bölgedeki arz güvenliğine dair kaygıları artırıyor.

Suriye rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail’in hedef aldığı Mezze bölgesinde İran’ın Şam Büyükelçiliği bulunuyor ve bu saldırılar, Orta Doğu’daki gerginliği daha da tırmandırıyor. Saldırılar, bölgedeki petrol ticaret yollarını ve üretim merkezlerini tehlikeye atma potansiyeline sahip.

Orta Doğu, dünya petrol rezervlerinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki her türlü gerilim, petrol arzında aksamalara yol açabilecek bir risk taşıyor. Bu da küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrol ve teknik görünüm

Dün 72,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,70 dolardan kapattı. Sabah saatlerinde ise Brent petrol, yüzde 0,06'lık bir artışla 71,75 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolü ise 68,25 dolardan alıcı buldu.

Teknik analizlere göre, Brent petrol için 72,65 ile 73,60 dolar aralığı direnç, 70,89 ile 70,08 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyeler, kısa vadede petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı belirleyebilecek kritik noktalar olarak değerlendiriliyor.