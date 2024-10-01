29 Eylül Pazar günü Kos Adası'nda, Kos Belediyesi tarafından organize edilen 2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri, iki ülkenin dostluğunu pekiştiren etkinlikler arasında yer aldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin da katılımıyla gerçekleştirilen konser, Türk ve Yunan müziğiyle dolu bir akşam sunarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kos Adası’nda Dostluk Rüzgârı 2. Kos Bodrum Konseri Gerçekleşti (1)-1

Etkinliğin detayları

Kos Adası’nda gerçekleştirilen konser, Bodrum ve Kos arasında dostluk köprüleri kurmayı hedefliyor. Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile yerel yönetim temsilcileri katıldı. Bu etkinlik, iki komşu ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi adına büyük bir önem taşıyor.

Kos Adası’nda Dostluk Rüzgârı 2. Kos Bodrum Konseri Gerçekleşti (4)

İlk Adım: Karşılamalar ve toplantılar

Kos Limanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından Bodrum heyeti, Kos Belediye Binası'na geçti. Burada gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı iyi niyet ve dostluk mesajları verildi. Her iki tarafın yöneticileri, iş birliğinin önemini vurgulayarak, ortak etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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Kos Adası’nda Dostluk Rüzgârı 2. Kos Bodrum Konseri Gerçekleşti (2)-1

Müzik ve dostluk mesajları

Akşam gerçekleştirilen konserde, iki ülkenin sevgi ve barış için bir araya geldiğini belirten Kos Belediye Başkanı Nikitaras, “Müzikle dayanışma adına, Yunanistan ve Türkiye ile beraber mükemmel bir akşama müzikle yolculuk edelim” dedi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de etkinliğin önemine değinerek, “Türkiye ve Yunanistan çok büyük bir aile. Beraber kardeşiz, beraber komşuyuz” ifadelerini kullandı.

Kos Adası’nda Dostluk Rüzgârı 2. Kos Bodrum Konseri Gerçekleşti (1)

Gelecek etkinlikler

Konserin ardından, Bodrum'da gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan Mandalinci, 11-13 Ekim tarihlerinde Kumbahçe Meydanı'nda yapılacak 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'ni duyurdu. Konser, Türk ve Yunan ezgilerinin seslendirileceği bir etkinlik olacak ve çeşitli kültürel etkinliklerle zenginleştirilecek.

Etkinlik programı

  • 11 Ekim: Kortej Yürüyüşü
  • 20:00: 2. Bodrum-Kos Dostluk Konseri
  • Eğlenceler: Halk oyunları gösterileri, defileler, konserler ve mutfak atölyeleri

Kos Adası’nda Dostluk Rüzgârı 2. Kos Bodrum Konseri Gerçekleşti (5)

Kaynak: BÜLTEN