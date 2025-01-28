UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona eriyor. 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak Brest - Real Madrid mücadelesi, tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik maçta Real Madrid, ilk 8’e girerek play-off oynamadan direkt son 16’ya yükselmeyi hedefliyor.

Real Madrid’de gözler Arda Güler’de

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, hücum hattındaki zenginliğiyle dikkat çekerken, milli oyuncu Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de forma şansı bulması bekleniyor. Bu sezon 873 dakika süre alan genç yıldız, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla takıma katkı sağladı.

Vinicius Junior cezalı

Real Madrid’de kart cezalısı Vinicius Junior, Brest karşısında forma giyemeyecek. Brest’te ise Bradley Locko ve Jordan Amavi’nin kadroda olması beklenmiyor.

Takımların performansları

Real Madrid, grupta oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 12 puan topladı ve savunma hattındaki zayıflığına rağmen 17 gol atmayı başardı. Brest ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Yeni sezon, yeni format

Bu sezon 36 takımlı formatta ilk 8’e giren ekipler direkt son 16’ya yükselecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise çift maçlı eleme turlarında yarışacak. İlk 24’ün dışında kalan ekipler ise Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek.