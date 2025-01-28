İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 dönemi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında lisans ve ön lisans eğitimi gören 100 bin öğrenciye toplamda 15 bin TL burs sağlıyor. İlk taksit olan 7.500 TL, 7 Ocak’ta hesaplara yatırılmıştı. Öğrenciler, ikinci taksitin ne zaman yatırılacağı konusunda İBB’den açıklama bekliyor.

Burs tutarı ve ödeme detayları

İBB bursu, toplamda 15 bin TL olarak belirlenmiş ve iki taksit halinde ödeniyor:

1. Taksit: 7.500 TL (7 Ocak itibarıyla yatırıldı).

2. Taksit: Henüz ödeme tarihi açıklanmadı.

İBB’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ödeme tarihleri açıklandığında başvuru sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Burs ödemeleri nereye yatırılıyor?

Burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında belirttikleri banka hesaplarına aktarılıyor. Öğrenciler, hesap bilgilerini doğru girdiklerinden emin olmak için başvuru sistemine göz atabilir.

Burs ödemelerinin ikinci taksitiyle ilgili gelişmelerin İBB’nin resmi platformları veya SMS bildirimiyle duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, İBB’nin açıklamalarını yakından takip ederek bilgi sahibi olabilir.