UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dolu bir mücadeleye tanık olacağız. Fransa Ligue 1 temsilcisi Brest, grup aşamasındaki ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Maç, 19 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın detayları

Brest, Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı konuk ediyor. Mücadele, Roudourou Stadyumu'nda oynanacak ve Nicholas Waish tarafından yönetilecek. Yardımcılıklarını Graeme Stewart ve Calum Spence üstlenecek. Brest, son lig maçında PSG karşısında 3-1 mağlup olmuş ve Avrupa'da bu kez ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi Brest’in rakipleri

Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag

Şampiyonlar Ligi Sturm Graz rakipleri

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona