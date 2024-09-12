Brezilya, İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems’ten sipariş ettiği 36 adet ATMOS-2000 kundağı motorlu obüsün tedarikini iptal etmeyi değerlendiriyor. 2024 Mayıs ayında iki taraf arasında yapılan anlaşmaya rağmen Brezilya Savunma Bakanlığı, ihale sürecindeki hukuki incelemeler nedeniyle sözleşmenin imzalanmasını erteledi ve alımları durdurduğunu duyurdu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın, bu satın alıma karşı çıkacağı da iddialar arasında.

Diplomatik gerginlik tedariki tehlikeye sokuyor

İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik Brezilya'nın eleştirileri, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere zarar verdi. Son olarak Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın Gazze’deki İsrail saldırılarını kınaması, bu gerilimi daha da tırmandırdı. 2023’te Brezilya’nın İsrail büyükelçisini geri çağırmasıyla başlayan gerginlik, savunma anlaşmasını da olumsuz etkiliyor.

Obüs tedarik sürecinde alternatif arayışları

Brezilya, ATMOS-2000 obüslerini seçmeden önce Fransa’dan CAESAR, Çekya’dan Zuzana ve Çin’den SH15 sistemlerini değerlendirmişti. İhale sürecini kazanan ATMOS-2000 olmasına rağmen, diplomatik sorunlar bu seçimin iptal edilmesine neden olabilir. Anlaşma henüz imzalanmadığı için tedarikin geleceği belirsizliğini koruyor.