Turgutlu Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile önemli bir işbirliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi’nde kurulacak Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) için Turgutlu Belediyesi kurucu ortaklardan biri olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan karara dayalı olarak işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Turgutlu Ticaret Odası, Manisa Teknokent ve Manisa Teknoloji Transfer Ofisi’nin ortak olduğu Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin kurulmasına olanak tanıyacak. Başkan Akın, protokolün ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Demir’i makamında ağırladı.