Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, sosyal medya platformu X'in, ülkede yasal bir temsilci ataması için verdiği 24 saatlik sürenin dolmasının ardından sert bir karar aldı. Elon Musk'a ait Starlink'in banka hesaplarını da donduran Moraes, bu kararı Musk'ın mahkeme kararlarına uymamasına tepki olarak aldığını belirtti.

Musk ise karara sert tepki gösterdi ve Starlink'in Brezilya'da ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu. X platformunun CEO'su olarak, Yargıç Moraes'e karşı sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulunan Musk, Moraes'i "yargıç rolüne girmiş kötü bir diktatör" olarak nitelendirdi.

Olayın arka planı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 2024 başında sosyal medya platformu X'e, sahte haberlerin ve nefret söylemlerinin engellenmesini emretti. Ancak Musk, bu emri reddetti ve Brezilya'daki tüm ofislerini kapatarak çalışanlarını işten çıkardı. Bu durum, ülkedeki hukuki düzenlemelere uymayan şirketler için ciddi sonuçların olabileceğini gösterdi.

Yargıç Moraes, Musk'ın Brezilya'daki ticari faaliyetlerine yönelik soruşturma açtı ve platforma yasal bir temsilci ataması için 24 saat süre verdi. X, başlangıçta mahkeme kararlarına uyacağını belirtse de, Musk'ın tavrı ve platformun faaliyetleri bu kararı sorgulanır hale getirdi.

Siyasi dezenformasyonla mücadele

Brezilya'da sosyal medya platformları, sahte haberler ve nefret söylemleriyle mücadele etmek zorunda. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme, X platformuna yönelik tedbirler aldı. Söz konusu hesapların birçoğu, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk tarafından da desteklenen eski Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını inkâr eden içerikler paylaşıyordu.

Brezilya'da, ırkçılık eylemleri, nefrete teşvik ve siyasi dezenformasyon suç olarak kabul ediliyor. Hiçbir kuruluşun yasal temsilcisi olmadan faaliyet göstermesine izin verilmiyor. Bu çerçevede alınan kararlar, ülkedeki sosyal medya düzenlemelerinin ciddiyetini ortaya koyuyor.