Efes Selçuk’ta Zafer Turnuvası 3X3 Basketbol Heyecanı

Efes Selçuk Belediyesi’nin Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Eftal Doğru Spor Tesisleri'nde düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası, genç sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Üç farklı kategoride düzenlenen turnuvaya toplam yedi takım katıldı ve sporcuların sergilediği üstün performanslarla etkinlik büyük ilgi gördü.

Dostluk ve rekabetin buluştuğu turnuva

Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası, genç sporcuları bir araya getirdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin gençlerin sporla buluşması ve kaynaşması açısından önemli olduğunu vurgularken, turnuvanın dostluk ve rekabet dolu anlara sahne olduğunu ifade etti. Turnuvada, aileler ve izleyiciler de genç sporcuların kıyasıya mücadelesini keyifle izledi.

Kategorilere göre kazananlar açıklandı

Turnuvada Büyükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere üç ayrı kategoride yarışan takımlar, gösterdikleri performanslarla izleyenlerden büyük alkış topladı.

Büyükler Kategorisi:

Birinci: Bamx Takımı - Avni Eren Ukap, Kaya Furkan Topçu, Turhan Topçu, Yiğit Bayraklı

İkinci: Kanlıdere Takımı - Görkem Caferoğlu, Teoman Kocaman, Mehmetcan Şahin, Efe Şengül

Üçüncü: Efes Oğulları Takımı - Bahadır Özkanlı, Hasan Turacı, Gencay Özen

Yıldızlar Kategorisi:

Birinci: Allstar Kırmızı Takımı - Deniz Sömen, Furkan Bozkurt, Rüzgar Alper

İkinci: Allstar Mavi Takımı - Egemen Kurşuncu, Uygar Aydoğdu, Servan Şenduryıldız

Üçüncü: Star Team Takımı - Davut Güder, Mustafa İzgi, Umut Civcik

Gençler Kategorisi:

Birinci: Selçuk Lakers Takımı - Bartu Korpuz, Koray Sevinç, Mert Sevinç, Kerem Türkmen

Madalya töreni ve ödüller

Turnuvanın sonunda Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, turnuvada dereceye giren takımlara ve sporculara madalyalarını takdim etti. Keskin, genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, bu tür etkinliklerin Efes Selçuk’un spor kültürünü geliştirmek adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Genç sporculardan büyük ilgi

Turnuvaya katılan genç sporcular, etkinlik boyunca hem rekabet dolu maçlar oynadıklarını hem de yeni arkadaşlıklar kurduklarını dile getirdi. Katılımcılar, belediyenin spor etkinliklerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, bu tür turnuvaların daha sık düzenlenmesini arzu ettiklerini ifade ettiler.

Efes Selçuk Belediyesi, Zafer Haftası kapsamında düzenlenen spor etkinliklerinin, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve onları teşvik etmek amacıyla devam edeceğini duyurdu. Bu tür organizasyonların, gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda dostluk ve takım ruhunu da pekiştirdiği vurgulandı. Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "Gençlerimizin bu turnuvada sergilediği performans ve gösterdikleri centilmenlik örneği, Efes Selçuk'un spor alanında da önemli bir yer edinmesine katkı sağlıyor" dedi.