Brezilya'nın São Paulo yakınlarında meydana gelen ve 62 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasının nedenleri hâlâ inceleniyor. Kazanın ardından yetkililer, uçağın kara kutularını analiz etmeye başladı. Elde edilen videolar, uçağın yavaşça dönerek düşüşünü ve neredeyse doğrudan karın üstü yere çakıldığını gösteriyor. Havacılık uzmanları, bu durumun uçağın stall'a girdiğini düşündürüyor.

Stall teorisi üzerinde duruluyor

Stall, uçağın kanatlarının havada kalmasını sağlayan kaldırma kuvvetini kaybetmesi anlamına geliyor. 25 yıllık bir havayolu pilotu olan John Cox, bu durumun bir stall olmadan meydana gelmeyeceğini ifade etti. Ancak, uçağın neden stall'a girdiği ise hâlâ belirsiz. Uzmanlar, hız kaybı, burnun aşırı kalkması, buzlanma veya motor arızası gibi çeşitli olasılıkları değerlendiriyor.

Hızlı düşüş ve iletişim eksikliği

Uçak, Cuma günü Brezilya’nın Cascavel kentinden São Paulo’ya uçarken, Vinhedo adlı bir yerleşim alanına düştü. Kazadan önce, uçağın hızının dakikalar içinde keskin bir şekilde düştüğü belirtildi. Pilotların hava trafik kontrolüyle iletişim kurmadığı ve kazadan önce herhangi bir acil durum bildirmediği kaydedildi.

Buzlanma olasılığı

Uçakta buzlanma ihtimali, kaza soruşturmalarında öne çıkan bir teori olarak duruyor. Uzmanlar, kazanın buzlanmadan kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor; zira uçakta, buzlanmayı önlemek için sistemler bulunuyor. Ancak, pilotların bu durumu fark etmemiş olabilecekleri de vurgulanıyor.

Kaza sırasında, 62 kişinin hayatını kaybettiği kazada, cesetlerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Uçakta bulunan yolcular arasında birçok doktor ve akademisyen yer alıyordu. Brezilyalı yetkililer, tüm olası nedenleri araştırmaya devam ediyor.