Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Brighton - Arsenal maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Zirve yarışında kritik bir rol oynayacak mücadelede iki ekip de galibiyet hedefliyor.

Maç detayları:

  • Tarih: 4 Ocak 2025, Cumartesi
  • Saat: 20:30 (TSİ)
  • Yer: Amex Stadyumu, Brighton
  • Yayın Kanalları:
    • beIN Sports 3
    • beIN Sports Tod TV

Takımların durumu:

Brighton, sahasında güçlü rakibi Arsenal’i ağırlarken sürpriz bir galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Arsenal ise şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ