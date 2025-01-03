İngiltere Premier Lig’in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Brighton - Arsenal maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Zirve yarışında kritik bir rol oynayacak mücadelede iki ekip de galibiyet hedefliyor.
Maç detayları:
- Tarih: 4 Ocak 2025, Cumartesi
- Saat: 20:30 (TSİ)
- Yer: Amex Stadyumu, Brighton
- Yayın Kanalları:
- beIN Sports 3
- beIN Sports Tod TV
Takımların durumu:
Brighton, sahasında güçlü rakibi Arsenal’i ağırlarken sürpriz bir galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Arsenal ise şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ