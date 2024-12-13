İngiltere Premier Lig’de 15 Aralık 2024 Pazar günü Brighton, Crystal Palace’ı ağırlayacak. Bu heyecan dolu mücadele, saat 17.00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Tod TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Barcelona - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maç detayları

  • Tarih: 15 Aralık 2024 Pazar
  • Saat: 17.00
  • Yayın: beIN Sports 3, beIN Sports Tod TV

Brighton, seyirci desteğiyle galibiyet ararken, Crystal Palace deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu şüpheli

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı dolayısıyla şüpheli durumda. Pazar günü oynanacak maçta oynama ihtimali düşük görünüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ