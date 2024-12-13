İngiltere Premier Lig’de 15 Aralık 2024 Pazar günü Brighton, Crystal Palace’ı ağırlayacak. Bu heyecan dolu mücadele, saat 17.00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Tod TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Maç detayları
- Tarih: 15 Aralık 2024 Pazar
- Saat: 17.00
- Yayın: beIN Sports 3, beIN Sports Tod TV
Brighton, seyirci desteğiyle galibiyet ararken, Crystal Palace deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.
Ferdi Kadıoğlu'nun durumu şüpheli
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı dolayısıyla şüpheli durumda. Pazar günü oynanacak maçta oynama ihtimali düşük görünüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ