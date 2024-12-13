Bursa Adalet Sarayı'nda bir duruşma sırasında yaşanan silahlı saldırıda, iki kişi hayatını kaybetti, iki jandarma personeli ağır yaralandı. Saldırıda iki kişi ölürken, iki jandarma personeli ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, iki jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Bursa Adalet Sarayı’nda 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, 11.00 sıralarında iddiaya göre müştekinin babası tarafından iki sanığa ateş açıldı.

Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

Adalet Bakanı: 10 kişi gözaltına alındı

Silahlı saldırıya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili Bakan Tunç, şunları kaydetti:

“Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.”

Yayın yasağı getirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliğince talebin kabulüne karar verildi.

Yaralı jandarmaların durumu ağır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı silahlı saldırı yaşandığını anımsatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

“İki ölü var. İki de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. İki jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız.”