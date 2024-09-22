İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, evinde Nottingham Forest'ı ağırladı. Gollerin yanı sıra, maçın son anlarına doğru yaşanan gerginlik ve kırmızı kartlar sahada tansiyonu iyice yükseltti. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Gol dolu ilk yarı

Mücadele, konuk ekip Nottingham Forest'ın 18. dakikada kazandığı penaltı golüyle başladı. Oyunu dengelemeye çalışan Brighton, 42. dakikada genç oyuncusu Hinshelwood’un golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının son anlarında Welbeck, Brighton'ı öne geçirerek devreye 2-1’lik üstünlükle girmelerini sağladı.

Sosa'nın cevabı ve gergin anlar

İkinci yarıda Nottingham Forest daha organize bir oyun sergileyerek 70. dakikada Sosa’nın şık vuruşuyla skoru eşitledi. Ancak maçın son bölümlerinde yaşanan olaylar maça damgasını vurdu. 83. dakikada Gibbs-White'ın Joao Pedro'ya yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı karttan oyundan atılması, tansiyonu artırdı. İtirazlar sırasında iki teknik direktör, Fabian Hürzeler ve Nuno Espirito Santo, karşı karşıya geldi ve her iki isim de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sonuçlar ve gelecek maçlar

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 9’a yükseltti. Brighton, bir sonraki maçta Chelsea deplasmanına konuk olacak. Nottingham Forest ise Fulham ile karşılaşacak.