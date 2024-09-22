Hatay’ın Defne ilçesinde büyük bir kaza meydana geldi. Harbiye Mahallesi’nde seyir halindeki kum yüklü bir hafriyat kamyonu, 7 araca çarptı. Kazada, araçlarda sıkışan 4 yaralı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kazanın detayları ve olay yeri incelemesi

Kazanın meydana geldiği Defne ilçesi, Harbiye Mahallesi’nde büyük bir kaos yaşandı. Mercedes Benz marka kum yüklü hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak hem seyir halindeki hem de park halindeki araçlara çarptı. Toplamda 7 aracı adeta biçen kamyonun çarpması sonucu, araçlar hurda yığınına döndü.

Yaralılar kurtarıldı

Kaza sonrası araçlarda sıkışan 4 kişi, olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.

Hatırlanması gereken önlemler

Bu tarz kazalar, trafikte ağır tonajlı araçların güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getiriyor. Uzmanlar, sürücülerin özellikle yük taşıyan araçlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.