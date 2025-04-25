Bülent Uygun, 1 Ağustos 1971 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Sakaryaspor altyapısında başlayan Uygun, daha sonra Kocaelispor ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giydi. Fenerbahçe’de 107 resmi maçta 39 gol kaydederek önemli bir forvet olarak adından söz ettirdi.

2024 yılı itibarıyla Sivasspor Teknik Direktörü olarak görev yapan Uygun, kariyerinde birçok Süper Lig kulübünü de çalıştırdı. Şu anda 53 yaşında olan Uygun, tecrübesi ve disipliniyle Türk futbolunda saygın bir konuma sahiptir.

Aslen Nereli?

Bülent Uygun aslen Sakaryalıdır. Doğup büyüdüğü şehir olan Sakarya'da futbola adım atmış, kariyerinin temel taşlarını burada atmıştır. Sakarya ile olan bağı, hem kişisel hem de profesyonel hayatında sık sık kendini göstermektedir.

Hangi Takımlarda Oynadı ve Çalıştırdı?

Futbolculuk Kariyeri:

Sakaryaspor

Kocaelispor

Fenerbahçe

Teknik Direktör Olarak Görev Yaptığı Kulüpler:

Sivasspor

Bucaspor

Eskişehirspor

Elazığspor

Gaziantepspor Şırnak'tan acı haber: Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Osmanlıspor

Kayserispor

Denizlispor

Çaykur Rizespor

Yurt Dışında Çalıştığı Kulüpler

Bülent Uygun’un teknik direktörlük kariyeri Türkiye ile sınırlı kalmadı. Katar’da önemli kulüplerde görev alarak, uluslararası düzeyde de deneyim kazandı: