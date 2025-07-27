İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, uzun süredir sakat olan Ferdi Kadıoğlu'nun sahalara dönüşünü resmen duyurdu. Ferdi, kasım ayından sonra ilk kez bir karşılaşmada forma giydi.



Brighton’dan 2-0’lık galibiyet

Premier Lig temsilcisi Brighton, sezon öncesi son hazırlık maçında Championship ekibi Coventry ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Brighton’da goller Yasin Ayari ve Abdallah Sima’dan geldi.

Ferdi 63. dakikada oyuna girdi

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Maçın 63. dakikasında Maxim De Cuyper’in yerine oyuna giren milli futbolcu, yaklaşık sekiz ay sonra ilk kez forma giydi.

Brighton’dan özel paylaşım

Ferdi'nin dönüşü Brighton tarafından sosyal medya üzerinden “Ferdi’yi kasım ayından bu yana ilk kez sahada görmek harika.” ifadesiyle duyuruldu. Paylaşım, hem Türk hem de İngiliz futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

2023-24 sezonunda ne yaptı?

Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olmuştu. Premier Lig’de oynadığı ilk sekiz maçta iki gol atan genç oyuncu, ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.