Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez sahaya çıktı. Strasbourg maçında ikinci yarıda oyuna giren Sane’nin performansı ve taraftarlarla kurduğu etkileşim, Almanya basınında geniş yer buldu.



Alman medyasından “pop yıldızı” benzetmesi

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, “İstanbul’da Leroy Sane’ye ısınma için sahaya çıktığından itibaren pop yıldızı muamelesi yapıldı” başlığıyla yayınladığı haberde, Galatasaray taraftarının oyuncuya gösterdiği yoğun ilgiyi vurguladı.

Haberde, “Cumartesi günü Sane, yeni takımında ilk maçına çıktı. Taraftar, ısınma sırasında ve maç boyunca yıldız oyuncuyu coşkuyla destekledi. Sane, atmosferden oldukça memnun kaldı.” ifadeleri kullanıldı.

“Tribünler onun için ayağa kalktı”

Bayern Total adlı spor portalı ise, “Bayern Münih’in eski oyuncusu Leroy Sane, Türkiye şampiyonu Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı” sözleriyle haberi sundu.

Haberde, “Maç başlamadan önce bile Rams Park tribünlerindeki atmosferi çeşitli hareketlerle coşturdu. Türk taraftarların ona olan ilgisi sadece statta değil, sosyal medyada da hissediliyordu” yorumuna yer verildi.

Sport Bild: “İlk görüşte aşk gibiydi”

Sport Bild, “İstanbul’da Sane partisi” başlığıyla verdiği haberde, Galatasaray taraftarıyla oyuncu arasındaki etkileşimi öne çıkardı.

“Leroy Sane, Galatasaray’daki ilk maçında tribünleri coşturdu. Taraftarlar, ısınma sırasında onu alkışladı, sahadaki her hareketine büyük bir coşkuyla karşılık verdi. Adeta ilk görüşte aşktı.” denildi.