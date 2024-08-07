İzmirli olup spor kariyerini İstanbul'da sürdüren 28 yaşındaki milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

İzmir'de 1995 yılında dünyaya gelerek 2006'da güreşe başlayan, bu spora başladığı ilk dönemde kendi kilosunda antrenman partneri bulamadığı için antrenmanlarını ağabeyi Çağrı Tosun'la yapan Buse, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra 1 yıl içinde Türkiye'ye büyük bir gurur daha yaşattı. Milli güreşçimiz, Paris'te kadınlar 68 kilogram üçüncülük maçında Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı son saniyede 4-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Buse, Türk güreş tarihinde olimpiyat oyunlarında Yasemin Adar Yiğit’ten sonra madalya kazanan ikinci kadın sporcu ünvanını aldı.