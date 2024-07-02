Güneşli bir günün ruh halimizi iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır; bunun nedeni beyindeki pineal bez ve melatonin seviyeleriyle ilgilidir. Ayrıca egzama veya akne gibi cilt sorunları olanlar da güneşten fayda görebilirler. Ancak güneşlenmenin kötü yanları da göz ardı edilmemelidir. Güneş cildi kırışıklıklara ve yaşlanmaya daha fazla yatkın hale getirebilir. UV ışınları cildin kollajen ve elastin proteinlerini zarar verebilir, bu da cildin incelmesine ve gevşemesine yol açabilir.

Cilt kanseri riskini arttırabilir

En ciddi risklerden biri ise cilt kanseridir. Aşırı güneş maruziyeti, özellikle açık tenli kişilerde veya güneş yanığı yaşayanlarda cilt kanseri riskini artırabilir. Güneş yanığı da güneşlenmenin olumsuz bir sonucudur; ciltte acıya ve zarara yol açabilir. Solaryum kullanımı da benzer risklere sahiptir ve cilt kanseri riskini artırabilir.

Ne yapmak gerekir?

Güneşlenirken korunmak için 11:00 ile 15:00 arasında gölgede kalmak, güneş koruyucu krem kullanmak ve sık sık su içmek önemlidir. Ayrıca yüz ve boyun gibi güneşten en fazla etkilenen bölgeleri bir şapka veya şemsiye ile korumak da önerilir. Sağlıklı bir bronzluk için ise sahte bronzlaşma ürünlerini tercih etmek daha güvenli olabilir.