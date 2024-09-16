Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Adem Karagülle, gördüğü rüya sonrası dikkat çeken bir adım attı. Rüyasında kendisine mezar yeri satın alması ve mezar taşı yaptırması gerektiğini gören Karagülle, bu yönde hareket ederek mezar taşında doğum tarihini yazdırıp ölüm tarihini boş bıraktı.

Rüyanın etkisi

Adem Karagülle, rüyasında kendisine bir uyarı aldığını ve bu uyarının ardından mezar taşını yaptırma kararını verdiğini belirtti. Mezarlık yerinin başında dua eden Karagülle, rüyanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.