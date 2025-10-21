Futbolseverler için 21 Ekim Salı akşamı heyecan dolu geçecek. La Liga, Süper Lig, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’ndeki maçların saatleri ve yayın kanalları belli oldu. Bu akşam hangi maçların oynanacağını merak edenler için detaylı program haberimizde.
Brezilya Serie A
-
03:30 | Santos – Vitoria | Spor Smart, Smart Spor HD
AFC Şampiyonlar Ligi
-
10:45 | Melbourne City – Buriram | Spor Smart, Smart Spor HD
-
13:00 | Chengdu Rongcheng – Johor Darul | Smart Spor 2, Spor Smart 2
-
13:00 | Ulsan Hyundai – Hiroshima | Spor Smart, Smart Spor HD
-
15:15 | Shanghai Port – Machida | Spor Smart, Smart Spor HD
-
16:45 | Ahal – Sepahan FC | Smart Spor 2, Spor Smart 2
-
19:00 | Al Ahli Dubai – Nasaf Qarshi | Spor Smart, Smart Spor HD
-
21:15 | Al Hilal – Al Sadd | Smart Spor 2, Spor Smart 2
UEFA Gençlik Ligi
-
15:00 | Arsenal – Atletico Madrid | UEFA.tv
-
15:30 | St.Gilloise – Inter | UEFA.tv
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Hafta
-
19:45 | Barcelona – Olympiakos | CBC Sport, Tabii Spor
-
19:45 | Kairat Almaty – Pafos | Tabii Spor 1
-
22:00 | Arsenal – Atletico Madrid | CBC Sport, Tabii Spor
-
22:00 | Kopenhag – Borussia Dortmund | Tabii Spor 6
-
22:00 | Bayer Leverkusen – PSG | Tabii Spor 1
-
22:00 | Newcastle – Benfica | Tabii Spor 4
-
22:00 | PSV – Napoli | Tabii Spor 5
-
22:00 | St.Gilloise – Inter | Tabii Spor 3
-
22:00 | Villarreal – Manchester City | Tabii Spor 2
Futbolseverler için hatırlatma
Maç saatleri yerel saat dilimine göre verilmiştir. Taraftarlar, yayın kanallarından ve canlı skor sitelerinden takip ederek karşılaşmaları kaçırmayabilir.