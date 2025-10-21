Futbolseverler için 21 Ekim Salı akşamı heyecan dolu geçecek. La Liga, Süper Lig, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’ndeki maçların saatleri ve yayın kanalları belli oldu. Bu akşam hangi maçların oynanacağını merak edenler için detaylı program haberimizde.

Brezilya Serie A

03:30 | Santos – Vitoria | Spor Smart, Smart Spor HD

AFC Şampiyonlar Ligi

10:45 | Melbourne City – Buriram | Spor Smart, Smart Spor HD

13:00 | Chengdu Rongcheng – Johor Darul | Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00 | Ulsan Hyundai – Hiroshima | Spor Smart, Smart Spor HD

15:15 | Shanghai Port – Machida | Spor Smart, Smart Spor HD

16:45 | Ahal – Sepahan FC | Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:00 | Al Ahli Dubai – Nasaf Qarshi | Spor Smart, Smart Spor HD

21:15 | Al Hilal – Al Sadd | Smart Spor 2, Spor Smart 2

UEFA Gençlik Ligi

15:00 | Arsenal – Atletico Madrid | UEFA.tv

15:30 | St.Gilloise – Inter | UEFA.tv

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Hafta

19:45 | Barcelona – Olympiakos | CBC Sport, Tabii Spor

19:45 | Kairat Almaty – Pafos | Tabii Spor 1

22:00 | Arsenal – Atletico Madrid | CBC Sport, Tabii Spor

22:00 | Kopenhag – Borussia Dortmund | Tabii Spor 6

22:00 | Bayer Leverkusen – PSG | Tabii Spor 1

22:00 | Newcastle – Benfica | Tabii Spor 4

22:00 | PSV – Napoli | Tabii Spor 5

22:00 | St.Gilloise – Inter | Tabii Spor 3

22:00 | Villarreal – Manchester City | Tabii Spor 2

Futbolseverler için hatırlatma

Maç saatleri yerel saat dilimine göre verilmiştir. Taraftarlar, yayın kanallarından ve canlı skor sitelerinden takip ederek karşılaşmaları kaçırmayabilir.