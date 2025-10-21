İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bizimizmir Homeros Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, kültür, sanat, bilim ve emeğin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Gecede ünlü halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk’e de ödül verildi.

Bizimizmir Medya Grubu’nun 25. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Homeros Ödülleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Tören, Zeynep Duru Güleç’in arp dinletisiyle başladı.

Başkan Tugay, Homeros’un İzmir’in geçmişini geleceğe bağlayan kadim bir köprü olduğunu belirterek, “Kentimizin sanatında, kültüründe ve biliminde yaşamaya devam eden herkesi kentin sessiz kahramanları olarak görüyoruz. Biz de bu yolculukta kültürün, sanatın, bilimin ve emeğin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Bizimizmir Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Mehmet Kurt, Homeros’un İzmir’de simge haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Kurt, kentin her tarafının Homeros büstleriyle donatılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İzmir’e değer katan isimlere ödüller verildi. Başkan Tugay, halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk’e ödül verdi. Akartürk, sanat hayatının 68. yılında “Zahidem” adlı eserini seslendirdi.

Ödül Alan Diğer İsimler

Sağlık: Prof. Dr. Gülden Diniz, Prof. Dr. Zuhal Tuğsel

Sahne Sanatları – Tiyatro: Rüçhan Gürel

Müzik: Olten Sanat Vakfı

Türk Halk Müziği: Bedia Akartürk

Türk Müziği: Dr. Teoman Önaldı

Plastik Sanatlar – Cam Seramik: Prof. Dr. Sevim Çizer

Resim: Turan Enginoğlu

Turizm: Mehmet Bastıyalı

Gastronomi: Osman Serdaroğlu

STK: Ege Orman Vakfı

Eğitim: Ali Korba

Yaşam: Betül Elmasoğlu

Fotoğraf: Beyhan Özdemir

Roman: Gönül Çatalcalı

Doğa – Çevre: Av. Bilge Berk

Spor: Bengisu Avcı

Ekonomi: Sabri ve Şükrü Ünlütürk kardeşler