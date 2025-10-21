İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bizimizmir Homeros Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, kültür, sanat, bilim ve emeğin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Gecede ünlü halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk’e de ödül verildi.
Bizimizmir Medya Grubu’nun 25. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Homeros Ödülleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Tören, Zeynep Duru Güleç’in arp dinletisiyle başladı.
Başkan Tugay, Homeros’un İzmir’in geçmişini geleceğe bağlayan kadim bir köprü olduğunu belirterek, “Kentimizin sanatında, kültüründe ve biliminde yaşamaya devam eden herkesi kentin sessiz kahramanları olarak görüyoruz. Biz de bu yolculukta kültürün, sanatın, bilimin ve emeğin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Bizimizmir Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Mehmet Kurt, Homeros’un İzmir’de simge haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Kurt, kentin her tarafının Homeros büstleriyle donatılması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından İzmir’e değer katan isimlere ödüller verildi. Başkan Tugay, halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk’e ödül verdi. Akartürk, sanat hayatının 68. yılında “Zahidem” adlı eserini seslendirdi.
Ödül Alan Diğer İsimler
Sağlık: Prof. Dr. Gülden Diniz, Prof. Dr. Zuhal Tuğsel
Sahne Sanatları – Tiyatro: Rüçhan Gürel
Müzik: Olten Sanat Vakfı
Türk Halk Müziği: Bedia Akartürk
Türk Müziği: Dr. Teoman Önaldı
Plastik Sanatlar – Cam Seramik: Prof. Dr. Sevim Çizer
Resim: Turan Enginoğlu
Turizm: Mehmet Bastıyalı
Gastronomi: Osman Serdaroğlu
STK: Ege Orman Vakfı
Eğitim: Ali Korba
Yaşam: Betül Elmasoğlu
Fotoğraf: Beyhan Özdemir
Roman: Gönül Çatalcalı
Doğa – Çevre: Av. Bilge Berk
Spor: Bengisu Avcı
Ekonomi: Sabri ve Şükrü Ünlütürk kardeşler