İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mobilya sektörünün gelişimi için markalaşma, tasarım ve pazarlamaya daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Mobilya Sektör Buluşmaları'na katılan Tugay, belediye olarak sektörün yanında olduklarını ve iş birliğine hazır olduklarını belirtti.



“Mobilya sektörü büyük potansiyele sahip”

İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, Ege İhracatçı Birlikleri’nin katkısı ve MOSFED’in organizasyonuyla düzenlenen “Mobilya Sektör Buluşmaları”na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı.

Konuşmasında sektöre dair değerlendirmelerde bulunan Tugay, mobilya sektörünün sadece üretimle değil, markalaşma ve pazarlama gücüyle de büyümesi gerektiğini vurguladı.

“Mobilya sektörü köklü bir geçmişe sahip. Büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli değerlendirmek için hepimize sorumluluk düşüyor,” dedi.

“Belediye olarak desteğe hazırız”

Tugay, sektörde yaşanan tasarım, markalaşma ve tanıtım eksikliklerine dikkat çekerek belediyenin bu alanlarda çözüm ortağı olmaya hazır olduğunu ifade etti:

“İzmir’in bu konuda geride kaldığını duymak bizi üzüyor. Biz bu tabloyu değiştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeter ki bize inanın.”

Tugay ayrıca sektörün gelişimi için siyasetin dışında, ortak bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Sektör ihracatla büyüyor”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç ise Türkiye’nin mobilya ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını hatırlattı.

“Mobilya sektörü tamamen girişimcilik hikâyesidir. Küçük atölyelerle başlayıp dünya markası haline geldik,” dedi.

“İhracat odaklı stratejiler şart”

İZTO Başkanı Mahmut Özgener de konuşmasında, mobilya sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Özgener, sektörün güçlü konumunu koruyabilmesi için ihracat odaklı yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Tasarım yarışmaları sektörü güçlendiriyor”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle ise tasarım yarışmalarıyla sektörde fark yarattıklarını anlattı:

“Sanayici ile tasarımcıyı bir araya getiriyoruz. Üniversitelerle iş birliğine büyük önem veriyoruz,” dedi.