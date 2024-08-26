AfyonkarahisarEmirdağ Kültür Evi, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlayarak Emirdağ'ın zengin kültürel mirasını tanıtmaya devam ediyor. Son olarak, Kenya'dan gelen bir ziyaretçi, Emirdağ'ın tarihi ve geleneksel değerlerini yakından tanıma imkanı buldu.

Saya geleneğini yerinde deneyimledi

Kenyalı misafir, Emirdağ Kültür Evi'nde sergilenen çeşitli eserleri ve geleneksel kıyafetleri büyük bir ilgiyle inceledi. Özellikle Emirdağ'ın uzun yıllara dayanan saya geleneğini yerinde deneyimlemek, ziyaretçinin en çok etkilendiği anlardan biri oldu. Saya odasında bu geleneksel kıyafeti giyen ziyaretçi, hatıra fotoğrafları çektirdi. Misafir, Emirdağ Belediyesi personeline gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak karşılama için teşekkürlerini iletti.

Emirdağ Kültür Evi, bu tür ziyaretlerle ilçenin tarihini ve geleneklerini canlı tutmaya ve dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirler, Emirdağ'ın zengin kültürel geçmişini keşfederken, aynı zamanda bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına da katkıda bulunuyor.