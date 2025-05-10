Kocaeli’nde faaliyet gösteren “Betüş’ün Konsept Dünyası” isimli bir organizasyon şirketi, ibadethane hassasiyetini hiçe sayan skandal bir olaya imza attı.

Kartepe’deki bir camide “baby shower” partisi düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sert tepkilere neden oldu.

Olay bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Kartepe’deki bir camide gerçekleştirilen “baby shower” partisinin görüntülerini paylaşan organizasyona firması, cami içerisinde balonlar, ışıklar, rengarenk süslemeler ve hediye köşeleriyle hazırladığı konsepti duyurdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

“Zeynep” isimli bir bebek için hazırlandığı belirtilen organizasyon, kamuoyunda hem büyük şaşkınlık hem de eleştirilere yol açtı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, Kocaeli İl Müftülüğü’nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, camilerde düzenlenecek her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu belirtilerek, söz konusu organizasyon için Kocaeli Müftülüğü’nden herhangi bir onay alınmadığı ifade edildi. Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu.

Camilerin kutsal bir ibadethane olduğunu hatırlatan çok sayıda vatandaş, sosyal medya paylaşımlarıyla olaya sert tepki gösterdi.

“Cami düğün salonu değildir”, ”Başka yer mi bulamadınız?”, “Camide yapmadığınız bir bu kalmıştı”, “Ya pes hayretler içindeyim bu ne rezalet” gibi yorumları dikkat çekerken, olay hem şehirde hem de ülke genelinde tepki çekti.

Organizasyon firması konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

SON DÖNEMİN MODA AKIMI

Aileler son yıllarda Türkiye’de de yaygınlaşan ve ‘Baby shower’ ismi verilen partilerde yeni doğmuş bebeklerini davetlilere gösteriyor. Misafirler de bebeğe çeşitli hediyeler veriyor. Ve hep birlikte eğleniliyor. Bu tip organizasonlar genellikle kafe ve düğün salonlarında yapılıyor. Bir camide bebek partisi organizayonu ilk kez duyuldu.