İstanbul Şişli'de, Büyükdere Caddesi üzerindeki Çalık Holding binasında 9 Mayıs saat 14.30’da dehşet yaşandı.

Eski çalışan, silahla binaya girdikten sonra güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TAZMİNATINI ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahıyla eski çalışanı olduğu Şişli’deki Çalık Holding binasına geldi.

İşten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamadığını belirten Eğrek, şirket yetkilileriyle görüşmek istedi.

Talebi karşılanmayan Erol Eğrek, binanın önündeki saksıya ruhsatlı silahıyla üç el ateş etti. Bu sırada üzerine gelen korumalar nedeniyle silahı başına dayadı.

KORUMALAR TEKME TOKAT DÖVDÜ

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre güvenlik görevlileri ve korumaların müdahalesiyle 49 yaşındaki Erol Eğrek, tekme tokat dövüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polislerin ardından Erol Eğrek, darp raporu alınması için Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne götürüldü.

Muayene sırasında baş ve boyun bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyen Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Entübe edilen Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.