Ankara’nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren bir çayevinde, sevgi dilini yaygınlaştırmak ve müşteriler arasında çıkan tartışmaları önlemek amacıyla siyaset ve küfürlü konuşmalar yasaklandı. Çayevinin sahibi Serdar Aktaş, bu uygulamayı siyaset tartışmalarının ve küfürlü konuşmaların yarattığı kırgınlıkları önlemek için başlattıklarını belirtti.

İstasyon Mahallesi'ndeki çayevi girişine ve masalara, “Bu çayevinde küfürlü konuşmak ve siyaset konuşmak yasaktır” yazılı afişler asıldı. Aktaş, bu uygulamanın çayevine gelen insanların daha rahat ve dostane bir ortamda vakit geçirmesini amaçladığını söyledi. Tartışmaların insanları birbirine düşürdüğüne dikkat çeken Aktaş, "Bu tür mekanlar sohbet ve dostluk yeridir. Ancak sohbetler siyasete ya da küfre kayınca gönül kırgınlıkları ortaya çıkıyor" dedi.

Çayevinin müşterileri de uygulamadan memnun. Aktaş, bu kararın diğer esnaflara örnek olmasını umduklarını ifade ederek, çayevinde huzur ve samimiyetin ön planda olduğunu vurguladı.