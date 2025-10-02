Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış nedeniyle otogaz (LPG) litre fiyatına bu gece 1,18 TL zam yapılması bekleniyor. Düzenlemenin ardından LPG fiyatlarının 28 TL sınırına yaklaşması öngörülüyor.

Zam oranı ve zamanlaması

Sektör kaynaklarına göre, 2 Ekim Perşembe’yi 3 Ekim Cuma’ya bağlayan gece yarısından itibaren LPG litre fiyatına 1,18 TL zam yapılacak.

Güncel şehir fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 53,19 TL, Motorin 54,46 TL, LPG 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 53,03 TL, Motorin 54,31 TL, LPG 25,88 TL

Ankara: Benzin 54,02 TL, Motorin 55,45 TL, LPG 26,40 TL

İzmir: Benzin 54,35 TL, Motorin 55,76 TL, LPG 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF fiyatları ve dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.