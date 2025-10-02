Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir beş yıldızlı otelin çamaşırhanesinde sanayi tipi ütünün buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedeni

Olay, Siteler Mahallesi’ndeki otelin çamaşırhanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi tipi ütünün buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı.

Yaralıların durumu

Patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olay yeri incelemesi

Patlamanın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otelde ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.