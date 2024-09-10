Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında önemli bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarına 1 lira 50 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor.

Yeni fiyatlar ne olacak?

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruş olarak belirlenecek. Fiyat değişiklikleri, tüketiciler tarafından dikkatle takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik etkili oluyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ve döviz kuru baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamaların ardından, dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar, rekabet koşullarına bağlı olarak kent ve şirket bazında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

EPGİS'in fiyat değişimlerine ilişkin açıklama

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açılan davanın ardından, akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin açıklanmasını durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Sendika, dava süreci tamamlanana kadar akaryakıt fiyat değişimlerine ilişkin bilgilendirme yapmayacak.