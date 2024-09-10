İzmir merkezli CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, dün toprağa verilen Narin Güran anısına anlamlı bir mesaj verdi. Anadolu'daki bir gelenek olan kapı önüne ayakkabı bırakma ritüelini gerçekleştiren Kılıç, çocuk ölümlerinin durması gerektiğini vurguladı ve bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

"Ayakkabılar delil torbasına değil, yastık altına konulmalı"

Sevda Erdan Kılıç, Narin Güran’ın anısına bıraktığı ayakkabılarla sembolik bir mesaj vererek, çocuk ölümlerine karşı sesini yükseltti. Kılıç, "Bugün bu ayakkabıları Narin’in aziz hatırası için kapının önüne bırakıyorum. Mücadelemiz bu ayakkabılar delil torbalarına değil, bayram geceleri yastık altına konulana kadar devam edecek" dedi.

"Çocuk ölümlerine karşı mücadele sürüyor"

Kılıç, yaşanan bu kayıpların yalnızca isimlerinin değiştiğini, ancak çocukların acı sonlarının hiç değişmediğini belirtti. "Bu kader değil, çaresizlik değil; iktidarın çocuklara ve kadınlara yönelik bakış açısının bir sonucu" şeklinde konuştu.

Kılıç, TBMM'de kurulan Rabia Naz ve Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu’nun önerilerinin hayata geçirilmemesinin üzüntü verici olduğunu ifade etti.