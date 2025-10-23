Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde etkili olacak sağanak yağış, fırtına ve soğuk hava için vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve soğuk hava beklendiğini duyurdu.

Uzman isim, özellikle cumartesi gününe dikkat çekerek, vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı.

“Gök gürültülü sağanak geliyor”

Tekin, "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösterecek" diyerek, yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli olacağını vurguladı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz.

Perşembe gününden itibaren Edirne, Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz.”

Kuvvetli yağışlar geliyor

Perşembe ile pazar günleri arasında geniş çaplı bir yağış dalgası görülecek.

Tekin, “Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağışlar etkili olacak” dedi.

Cuma günü ise İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın Karadeniz’e bakan kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Ayrıca rüzgarın saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği, bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz fırtınası riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanı Tekin, yağışlı sistemin pazar günü kuzeydoğu kesimlere çekileceğini, yeni haftanın ilk günü itibarıyla ülkemizi terk edeceğini bildirdi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinde, ardından kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı.